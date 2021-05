Le nombre de travailleurs connaît la hausse la plus importante depuis 6 ans et 8 mois

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, le nombre de travailleurs a progressé de 652 000 en avril sur un an, soit le niveau le plus élevé depuis août 2014. Il s’élève ainsi à près de 27,2 millions.Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), le chiffre s’est accru pour le deuxième mois de suite après avoir reculé pendant 12 mois depuis mars 2020.Le taux d’emploi chez les plus de 15 ans s’est établi à 60,4 %, soit une hausse d’un point. Celui pour la population en âge de travailler, c’est-à-dire les 15 à 64 ans, a augmenté de 1,1 point pour atteindre 66,2 %.Quant au nombre de chômeurs, il était de 1,1 million, enregistrant une baisse de 25 000. Le taux de chômage a régressé de 0,2 point pour se chiffrer à 4 %.Par industrie, le secteur de la santé et du bien-être social et celui du BTP ont vu leurs effectifs croître. L’hôtellerie et la restauration et l’industrie manufacturière ont notamment connu une première augmentation en 14 mois.En revanche, un déclin a été constaté dans le domaine des ventes en gros et au détail et celui des associations et des services à la personne.Toujours d’après le Kostat, cette embellie est attribuable à l’effet de base lié à la chute importante du nombre de travailleurs l’an dernier ainsi qu’à l’amélioration des indices de l’économie dans la consommation, la production et les exportations.