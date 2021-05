Les patrons du renseignement sud-coréen, américain et japonais se rencontrent aujourd’hui à Tokyo

Photo : YONHAP News

Les directeurs du renseignement sud-coréen, américain et japonais se sont entretenus aujourd’hui à Tokyo. La politique nord-coréenne de l’administration Biden, la situation dans la péninsule coréenne, en Asie du Nord-est et dans le reste du monde ont été au cœur de leurs discussions.Selon le Japan News Network (JNN) et Kyodo News, en amont de ce rendez-vous à trois, le sud-Coréen Park Jie-won et son homologue nippon Hiroaki Takizawa se sont rencontrés hier. Les deux hommes auraient échangé notamment sur la situation en Corée du Nord.A en croire une source locale, Park sera également reçu aujourd’hui par le Premier ministre Yoshihide Suga. Il pourrait aussi retrouver Toshihiro Nikai, numéro deux du PLD, le parti au pouvoir de l’Archipel.Après la réunion trilatérale à Tokyo, l’Américaine Avril Haines est arrivée aujourd’hui à Séoul. Cette première femme à la tête de 18 agences de renseignement américain dont la CIA serait reçue notamment par le président Moon Jae-in et son conseiller à la sécurité nationale Suh Hoon. Elle pourrait aussi visiter la DMZ, la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées.