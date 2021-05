CNN : Washington est ouvert à la fourniture de vaccins anti-COVID à Pyongyang

Photo : YONHAP News

L’administration de Joe Biden est ouverte à l'idée de fournir à la Corée du Nord des vaccins anti-COVID et d’autres aides humanitaires pour l’aider à lutter contre l’épidémie. C’est ce qu’a rapporté hier CNN. La chaîne de télévision américaine a alors cité deux sources bien informées des discussions internes.Un haut responsable du gouvernement américain a confirmé l’information, affirmant que « nous sommes disposés à étudier la demande d’aide humanitaire au pays communiste ». Il a toutefois posé une condition : cette éventuelle assistance devra être accompagnée d’une surveillance efficace pour s’assurer qu’elle s’adresse bel et bien aux destinataires voulus, en l’occurrence aux habitants nord-coréens.L’officiel a ajouté que pour le moment, les Etats-Unis n’envisageaient cependant pas de partager les vaccins avec le régime de Kim Jong-un. Il a alors tenu à rappeler que celui-ci avait refusé de coopérer avec le dispositif international COVAX Facility et la proposition sud-coréenne de l’aider à combattre le coronavirus.