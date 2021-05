COVID-19 : la Corée du Sud reçoit des doses supplémentaires du vaccin Pfizer

Photo : YONHAP News

Les livraisons de vaccins anti-COVID à la Corée du Sud s’enchaînent. Aujourd’hui, 438 000 doses supplémentaires du produit de Pfizer sont arrivées.Ce nouveau lot fait partie des 66 millions de doses commandées directement par le gouvernement de Séoul au laboratoire américain. Avec ces flacons, celui-ci en a expédié 2 874 000 au pays du Matin clair.En vertu du contrat bilatéral, la firme doit y livrer un total de sept millions de doses avant fin juin. 4 126 000 doses supplémentaires sont donc attendues d’ici là.Pour l’heure, le sérum Pfizer est administré aux plus de 75 ans ainsi qu’aux pensionnaires et employés des établissements pour personnes âgées.En ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, un total de 7 230 000 doses arriveront progressivement dès vendredi.Sachez que jusqu’à présent, l'exécutif s’est assuré de disposer de suffisamment de doses de vaccins pour pouvoir inoculer 99 millions de personnes. Le pays compte un peu plus de 50 millions d’habitants.