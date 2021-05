Semi-conducteurs : Samsung Electronics va-t-il annoncer un plan d’investissement aux Etats-Unis ?

Photo : Getty Images Bank

Comme déjà annoncé, Samsung Electronics est convié à la réunion organisée par le gouvernement américain pour répondre à la pénurie de semi-conducteurs. Cette rencontre aura lieu en visioconférence le 20 mai prochain, la veille du sommet entre Séoul et Washington qui se tiendra à la Maison blanche.D’après l’agence de presse Bloomberg, le département américain du Commerce déterminera les sujets de la discussion cette semaine avec les entreprises qui y assisteront, dont Intel, TSMC, General Motors et Google.Les experts prévoient que cette entrevue sera l’occasion d’exercer une pression sur le géant sud-coréen de l’électronique pour l’inciter à investir dans l’industrie américaine.Samsung Electronics a déjà participé à une visioconférence en la matière le 12 avril dernier au cours de laquelle le président américain Joe Biden a plaidé pour l’investissement aux Etats-Unis. Avant et après la réunion, Intel et TSMC ont promis un plan d’investissement massif.Le conglomérat sud-coréen examine en ce moment la construction de nouvelles usines de puces électroniques sur le territoire américain d’une ampleur de 17 milliards de dollars. Alors qu’il est en cours de négociation avec le Texas sur le crédit d’impôt, la fermeture de son usine à Austin au début de cette année en raison de la vague de froid constitue une nouvelle variable.L’industrie des semi-conducteurs estime qu’il est peu probable que Samsung Electronics annonce son projet d’investissement à cette occasion, mais les pourparlers sud-coréano-américains pourraient l’amener à revoir son plan.