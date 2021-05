Vaccination anti-COVID : les inscriptions pour les 60-64 ans débutent demain

Photo : YONHAP News

Après les personnes âgées de 65 à 74 ans, c’est au tour des 60-64 ans d’être invités à s’inscrire à la vaccination contre le COVID-19.Dès demain, les 4 003 000 individus concernés pourront prendre rendez-vous sur Internet, par téléphone ou en se rendant en personne dans les mairies, et ce jusqu’au 13 juin. Il est possible de choisir la date et le lieu de la première injection. Le sérum administré sera celui d'AstraZeneca.Le gouvernement les appelle une nouvelle fois à se faire vacciner, en évoquant le fait que la proportion de victimes de formes graves du coronavirus et le taux de létalité sont plus élevés chez les plus de 60 ans que dans les tranches d’âge inférieures.L’inoculation se fera progressivement entre le 7 et le 19 juin dans les hôpitaux, les cliniques et les centres dédiés répartis dans tout le pays.Demain, les réservations débuteront aussi pour les enseignants des première et deuxième années d’école primaire, de maternelle et de crèche et leurs assistants. Leur nombre total est estimé à 364 000. Ils se feront eux aussi inoculer le vaccin d’AstraZeneca.