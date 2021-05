Tracts anti-Pyongyang : Quintana reconnaît la nécessité d'une restriction

Photo : YONHAP News

Le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’Homme en Corée du Nord, Tomas Ojea Quintana, a affirmé être conscient de la nécessité de restreindre le largage de prospectus anti-Pyongyang, même si la question reste complexe. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui Radio Free Asia (RFA).Un propos sans précédent compte tenu de son attitude critique à l’égard de la loi interdisant l’envoi de tracts par-delà le 38e parallèle. Après l’adoption de celle-ci en décembre dernier à l’Assemblée nationale, Quintana a réclamé qu’un organisme démocratique revoit le texte en question.Le mois dernier, dans une lettre envoyée avec d’autres rapporteurs de l’Onu, Quintana a dénoncé une loi qui risque de contraindre excessivement l’expression politique et les activités légales. La missive précise toutefois que la législation a pour but de dégeler les tensions frontalières et de protéger les riverains, ce qui expliquerait son récent propos.L’officiel onusien a cependant souligné que Park Sang-hak, président de l’ONG « Combattants pour une Corée du Nord libre », qui est en ce moment interrogé par la police pour avoir lâché des ballons contenant des prospectus, ne devrait pas subir une sanction démesurée. Il a incité le gouvernement sud-coréen à ne pas réguler la liberté des réfugiés nord-coréens et leur droit à exercer cette liberté.