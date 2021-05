Les ouvriers étrangers travaillent 50 heures par semaine en moyenne

Photo : Getty Images Bank

Les ouvriers étrangers en Corée du Sud travaillent 50 heures par semaine en moyenne. C’est ce que nous apprend un rapport publié récemment par l'Institut coréen pour la santé et les affaires sociales (KIHASA).L’étude a été réalisée auprès de 1 427 détenteurs d'un visa de travail non spécialisé (E9), d'un visa de travail et de visite (H2) ainsi que d’un visa réservé aux étrangers d'origine coréenne (F4).Parmi les interrogés, 24,6 % passaient plus de 52 heures au travail, la durée maximale hebdomadaire fixée par la loi. Les salariés qui travaillent plus de 60 heures représentaient 20,7 % de l’ensemble, à savoir 19,3 % chez les hommes et 24,1 % chez les femmes.Fin 2019, le salaire moyen de ces travailleurs s’est établi à 2,1 millions de wons, soit 1 550 euros, mais ceux embauchés après 2020 n'ont touché que 1,9 million de wons, l’équivalent de 1 370 euros, dans le sillage du COVID-19.Le fossé entre les sexes a été également constaté au niveau des revenus. Les hommes ont reçu 2,2 millions de wons, ou 1 600 euros par mois, contre 2 millions de wons, soit 1 432 euros, chez les femmes.Par ailleurs, 4,7 % des sondés ont déclaré avoir été licenciés illégalement ces 12 derniers mois, et 12,3 % la cible d'une remarque méprisante sur leur lieu de travail. 40,3 % ont répondu ne pas avoir signé de contrat de travail.