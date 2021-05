Moon Jae-in face au casse-tête de la nomination officielle de trois nouveaux ministres

Photo : YONHAP News

La question des trois ministres désignés dont la confirmation parlementaire reste bloquée devient épineuse.Après les députés du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition conservatrice, certains de ses collègues du Minjoo au pouvoir évoquent eux aussi la nécessité de lâcher du lest sur au moins un des trois candidats. Ceux-ci ont été proposés le mois dernier par Moon Jae-in pour diriger respectivement les ministères des Sciences, des Affaires maritimes et de l’Aménagement du territoire.Pas moins de 40 jeunes élus de la formation présidentielle, réunis aujourd’hui, ont en effet demandé à leur direction de faire à la Cheongwadae une recommandation allant dans ce sens. Sans pour autant nommer celui qui doit être « sacrifié » pour respecter le droit du décideur, en l’occurrence le président de la République.Pour rappel, l’Assemblée nationale devait communiquer à celui-ci un rapport faisant état de ses avis sur les trois ministres choisis, jusqu’à lundi. Mais cela n’a pas été le cas, en raison du refus du PPP, qui pointe du doigt leur manquement à l’éthique et cherche aussi à lier ce dossier à celui du vote pour la confirmation du nouveau Premier ministre désigné.Du coup, hier, le chef de l’Etat a sollicité l’envoi du rapport en question jusqu’à ce vendredi. C’est dans ce contexte que les jeunes députés de son propre parti ont fait état du désistement d’un des trois candidats.