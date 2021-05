Photo : YONHAP News

Le téléviseur OLED enroulable de LG a remporté le prix « Ecran de l’année » accordé par l’organisation Society for Information Display (SID). Celle-ci est une société académique mondiale composée de plus de 6 000 experts et chercheurs du domaine. Elle récompense chaque année le produit le plus innovant parmi ceux qui ont été commercialisés l’année précédente.Mis sur le marché en octobre dernier, le téléviseur de 65 pouces du géant sud-coréen de l'électronique est doté d’un écran qui s’illumine sans rétroéclairage. Extrêmement fin, il peut s’enrouler sur lui-même pour se dissimuler dans sa base.Ce produit innovant de LG est considéré comme un exemple d’innovation qui pourra inspirer divers domaines, dont l'automobile et l’avion.