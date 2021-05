Moody’s maintient la note « Aa2 » de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Après Standard & Poor's (S&P), c’est Moody’s qui maintient cette fois la note de la Corée du Sud à « Aa2 », la troisième plus élevée sur une échelle de 21, ainsi que sa perspective « stable ». C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances.En comparaison avec les autres pays d’Asie, l’agence internationale de notation financière accorde la deuxième meilleure note au pays du Matin clair après Singapour. Elle maintient « Aa3 » pour Hong Kong et Taïwan et « A1 » pour le Japon et la Chine, des niveaux inférieurs d’un et deux crans respectivement à celui pour la Corée du Sud.Selon le ministère, Moody’s aurait pris sa nouvelle décision en prenant en compte les fondamentaux solides de l’économie sud-coréenne. De fait, l’agence a indiqué que si en 2020, le PIB réel du pays s’était contracté de 1 %, il s’agit néanmoins d’un résultat meilleur que celui enregistré dans la plupart des nations industrialisées ayant une note similaire. Elle prévoit que cette année, la Corée du Sud devra enregistrer une croissance de 3,5 %, dopée par ses exportations et sa politique budgétaire expansionniste.L’agence met en garde toutefois contre les défis à relever comme la hausse de la dette publique, le vieillissement de la population et le risque lié à la Corée du Nord.