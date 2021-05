Photo : YONHAP News

L’ex-PDG du groupe Kumho est dans la tourmente. Park Sam-koo s’est présenté aujourd’hui devant un tribunal de Séoul, qui l’a auditionné avant de décider d’accepter ou non la demande de mandat d’arrêt contre lui déposée par le Parquet.Le ministère public a ouvert ses enquêtes sur l’ancien patron du premier actionnaire de la compagnie aérienne Asiana Airlines après un dépôt de plainte, en août dernier, par la KFTC. L'autorité sud-coréenne de la concurrence le soupçonnait notamment de transactions internes jugées déloyales entre le conglomérat et ses filiales, lorsqu’il était à la tête du groupe. Ce qui lui aurait permis de détourner des biens sociaux. C’était en 2015.Le Parquet a perquisitionné en novembre dernier le siège du chaebol. Et en avril, il a interrogé Park sous le statut de prévenu.