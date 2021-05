Liberté religieuse : Washington continue d’épingler la Corée du Nord

Photo : YONHAP News

Le département d’Etat américain a publié hier son rapport annuel 2020 sur les libertés religieuses dans le monde.Sur la Corée du Nord, le rapport rappelle qu'elle est maintenue, depuis 2001, sur la liste noire des pays « particulièrement préoccupants ». Et d’ajouter que le gouvernement américain a exprimé son inquiétude à cet égard lors de différents forums multilatéraux, en particulier au cours de ses discussions bilatérales avec les nations avec lesquelles les Etats-Unis ont établi des relations diplomatiques.Le document fait également état de la Constitution nord-coréenne, qui garantit pourtant la liberté religieuse, et de l’une de ses clauses précisant que « nul ne doit se servir de la religion pour introduire des forces étrangères ou perturber l’ordre national et social ».Le ministère américain y évoque aussi le fait que le régime de Kim Jong-un a fait exploser en juin 2020 l’immeuble du Bureau de liaison intercoréen situé à Gaeseong sur son sol, sous prétexte de l’envoi vers le nord de la frontière de tracts de propagande ou de bibles par des associations de transfuges nord-coréens installés au Sud.Et sur la Corée du Sud, le rapport présente certaines restrictions imposées par le gouvernement aux activités religieuses dans le but de contenir la propagation de l’épidémie de COVID-19, ainsi que les affrontements intervenus dans ce processus.Le département d’Etat est aussi revenu sur les droits des objecteurs de conscience. Il a détaillé que la situation s’était améliorée, des possibilités de service civil leur étant désormais offertes. Et de déplorer toutefois la persistance d’une lacune liée à la durée trop longue de la solution alternative au service militaire.