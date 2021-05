COVID-19 : le gouvernement inquiet de la hausse des cas dans la région de Séoul

Photo : YONHAP News

715. C’est le nombre de nouveaux cas de COVID-19 identifiés ces dernières 24 heures, soit 80 de plus que la veille et le chiffre le plus élevé en deux semaines. Cette hausse se concentre toujours sur Séoul et sa couronne.Face à une telle situation, le ministre de l’Intérieur, le numéro deux du centre de gestion de crise, a renouvelé sa préoccupation. Jeon Hae-cheol a d’emblée exhorté les collectivités locales de cette région à mettre en place leurs propres mesures de freinage.D’après lui, la part des cas confirmés dans l’agglomération séoulienne représente 60 à 70 % de l’ensemble du pays pour la 14e semaine consécutive, et le taux de contamination dans certaines de ses villes jusqu’à quatre fois la moyenne nationale.Toujours selon le ministre, si le taux de reproduction est retombé à 0,94 la semaine dernière, le plus faible niveau depuis avril, le taux de positivité ne cesse de progresser depuis la troisième semaine de mars, avec 2 %. En outre, des clusters importants continuent d’être rapportés.