Hwang Kyo-ahn sollicite Washington pour l'envoi à Séoul de vaccins anti-COVID

Photo : YONHAP News

En visite aux Etats-Unis, Hwang Kyo-ahn, ex-chef du Parti du Futur Unifié (PFU), l’ancien nom du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), a annoncé avoir rencontré de hauts responsables de l’administration Biden et du Congrès et demandé à cette occasion l’offre de dix millions de doses de vaccins anti-COVID à la Corée du Sud. Et d’ajouter que ses interlocuteurs locaux ont répondu par l’affirmative.L’ancien patron de la première force de l’opposition a fait cette annonce mardi lors d’un échange avec les correspondants de presse sud-coréens basés à Washington, où il a été reçu notamment par Kurt Campbell, le coordinateur des affaires indo-pacifiques du Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche. Hwang s’est aussi entretenu avec des députés, des chefs d’entreprise ainsi que des représentants de cercles de réflexion locaux comme le CSIS.L’ex-Premier ministre de Park Geun-hye, la prédécesseure de Moon Jae-in, a alors relayé les propos tenus par Campbell qui, selon lui, s’est déclaré pleinement conscient de la pénurie de vaccins au pays du Matin clair et a promis de faire tout son possible pour aider Séoul à résoudre le problème dans le cadre de l’alliance bilatérale.Hwang en a profité pour insister sur la nécessité d’élargir le Quad, le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, un front anti-Pékin, au « Penta » avec la participation de la Corée du Sud. Pour rappel, le Quad réunit les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde.