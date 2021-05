Pyongyang publie un album des activités diplomatiques de Kim Jong-un en omettant les sommets avec Séoul

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a dévoilé, hier, un album réunissant des photos prises lors des rencontres de son dirigeant Kim Jong-un avec des leaders de pays étrangers dont la Chine, la Russie et les Etats-Unis entre mars 2018 et juin 2019. Mais ce livre ne contient pas les trois sommets intercoréens qui ont eu lieu, pourtant, pendant la même période, à savoir en avril, en mai et en septembre 2018.De l’avis des observateurs, Pyongyang aurait pris cette décision parce qu’il ne considère pas la Corée du Sud comme un pays étranger, mais il aurait également pris en compte les relations intercoréennes actuellement dans l'impasse.Dans le détail, le document a aussi commenté les clichés pris avec les présidents chinois et russe Xi Jinping et Vladimir Poutine en parlant d’« amitié fraternelle », de « confiance entre camarades » et d’« amitié historique », soulignant ainsi l’alliance traditionnelle avec ces deux pays.Les deux sommets Kim-Trump, tenus en juin 2018 à Singapour et en février 2019 à Hanoï, ont quant à eux été présentés comme des « rencontres historiques », même si le deuxième s’est soldé par un échec. Sur ce dernier, l’album a cité les propos de Kim Jong-un selon lesquels « si les deux pays font preuve de sagesse et de patience, ils pourront développer leurs relations bilatérales en surmontant les difficultés ».Enfin, des photos de la réunion historique des deux dirigeants au village de la trêve de Panmunjom en 2019 ont également été publiés. Ce jour-là, Trump est devenu le premier président américain en exercice à fouler le sol nord-coréen. A ce propos, l'ouvrage a salué un « moment étonnant qui a su créer une confiance sans précédent » entre les deux nations ennemies de longue date. Cependant, on n’y retrouve aucune image du président sud-coréen Moon Jae-in, qui avait pourtant accompagné son homologue américain dans ce déplacement.