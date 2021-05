Vaccination anti-COVID : ouverture des réservations pour les 60-64 ans

Photo : YONHAP News

Comme prévu, c’est aujourd’hui que les personnes âgées de 60 à 64 ans peuvent commencer à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre le COVID-19.Même chose pour les enseignants des première et deuxième années d’école primaire, de maternelle et de crèche et leurs assistants. Ils peuvent le faire sur Internet, par téléphone ou encore aux mairies, et ce jusqu’au 3 juin.L’inoculation débutera le 7 juin pour continuer jusqu’à la fin du premier semestre. Le sérum administré sera celui d'AstraZeneca.Le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki, qui assure l’intérim du chef du gouvernement et donc du centre de gestion de crise, les exhorte à participer activement à la campagne.Afin de tenter de les rassurer, il a indiqué que des effets secondaires indésirables étaient relevés chez seulement 0,1 % des vaccinés et qu’ils se limitaient pour leur grande majorité à de la fièvre et des douleurs musculaires.