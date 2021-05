Le patron du NIS s'est entretenu avec le Premier ministre japonais

Photo : YONHAP News

Le directeur du renseignement sud-coréen Park Jie-won a été reçu par le Premier ministre japonais Yoshihide Suga.D’après des sources diplomatiques bien informées des relations entre la Corée du Sud et le Japon, aujourd’hui, l’entrevue, la première en six mois, a eu lieu peu avant ou après la rencontre entre Park et ses homologues américain et nippon, hier à Tokyo.Lors de sa brève discussion avec Suga, le numéro un du Service national du renseignement (NIS) aurait souligné la nécessité et la volonté de « normaliser » les relations entre les deux pays voisins. Le chef du gouvernement japonais lui aurait fait part de sa compréhension en retour.Hier, l’ancien député sud-coréen a également eu un coup de fil avec Toshihiro Nikai, numéro deux du Parti libéral-démocrate (PLD), au pouvoir dans l'Archipel. L’occasion pour lui de soutenir le maintien de l’organisation des JO de Tokyo cet été. Les deux hommes entretiennent des relations fraternelles depuis deux décennies.