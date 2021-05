L’ex-patron du groupe Kumho placé en détention provisoire

Photo : YONHAP News

L’ex-patron du groupe Kumho Park Sam-koo a finalement été placé en détention provisoire aujourd’hui dans le cadre d’une enquête sur les allégations de transactions internes déloyales entre plusieurs filiales du conglomérat. Il est accusé notamment de détournement de biens sociaux et de violation de la loi sur la concurrence.Le tribunal du district central de Séoul a émis un mandat d’arrêt contre lui, demandé par le Parquet, qui pourra donc le placer derrière les barreaux avant une éventuelle inculpation.Redoutant une destruction de preuves, le juge responsable a estimé que les accusations mentionnées dans la demande de mandat étaient étayées.Tout a commencé en 2015. L’ancien PDG se serait alors mis à intervenir dans les transactions illicites au profit de la holding du groupe, Kumho Buslines, en y mobilisant plusieurs de ses filiales. Et dans ce processus, lui et sa famille auraient eux aussi réalisé des gains de l’ordre de dizaines de milliards de wons. Ce qui a conduit l’autorité de surveillance de la concurrence (KFTC) à imposer une amende importante et à porter plainte contre Park et deux dirigeants du chaebol devant le Parquet. C’était en août 2020.