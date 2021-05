Le KDI élève à 3,8 % ses prévisions de croissance sud-coréenne

Photo : YONHAP News

L’Institut du développement de Corée (KDI) a révisé à la hausse ses perspectives de croissance économique de la Corée du Sud à 3,8 % pour cette année, contre 3,1 % avancé en novembre dernier. Et son PIB devrait progresser de 3 % l’an prochain.C’est ce qu’on apprend d’un rapport semestriel publié aujourd’hui par l’institut gouvernemental. Selon le document, la conjoncture économique du pays du Matin clair est en train de s’améliorer doucement grâce notamment aux exportations.En effet, le KDI a prévu une augmentation de 8,6 % des exportations pour cette année, tirées par la belle performance des semi-conducteurs, des automobiles et des produits pétroliers. Dans leur sillage, les investissements dans les biens d'équipements devraient s’accroître de 8,5 %.Cependant, en raison de la propagation du COVID-19, qui a un impact négatif en particulier sur les services en présentiel, la consommation ne progresserait que de 2,5 % cette année, en dépit de l’effet de base. Idem pour l’emploi, comme seuls 190 000 individus de plus que l’an dernier trouveront un travail cette année, alors que pour 2022, ce sont quelque 330 000 personnes supplémentaires qui devraient être embauchées.