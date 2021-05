La directrice du Renseignement américain se rend dans la DMZ

Photo : YONHAP News

La directrice du Renseignement national (DNI) des Etats-Unis, actuellement en visite en Corée du Sud, s’est rendue ce matin à la zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées. Avril Haines y aurait fait le tour des installations du côté sud de la zone de sécurité conjointe (JSA) et des postes de garde.Par ailleurs, la patronne du DNI devrait faire une visite de courtoisie au président Moon Jae-in à la Cheongwadae. Et les modalités de son entretien avec le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Suh Hoon, seraient actuellement à l’étude. Haines devrait échanger avec ses interlocuteurs sur la nouvelle politique nord-coréenne de l’administration Biden et sur la situation dans la péninsule coréenne.Avant cela, lundi, l'ex-numéro deux de la CIA s’est entretenue à Tokyo avec son homologue nippon Hiroaki Takizawa, avant de participer à la réunion tripartite avec le directeur du Service national du renseignement (NIS) sud-coréen, Park Jie-won.