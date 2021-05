Sewol : le procureur spécial lance officiellement son investigation

Photo : YONHAP News

L’équipe du procureur indépendant Lee Hyun-joo, chargé de faire la lumière sur le naufrage du ferry Sewol, a officiellement entamé aujourd’hui ses travaux.Sa première démarche officielle était l’entretien avec les familles des victimes du drame qui a fait plus de 300 morts et disparus en avril 2014. La plupart d'entre elles étaient des lycéens partis en voyage scolaire à destination de Jeju. Et la première réunion des cinq procureurs affectés pour cette mission est prévue demain.Etant donné que les soupçons portent sur la manipulation de documents et de pièces à conviction, tels que les images enregistrées par les caméras de surveillance (CCTV), l’équipe a souligné avoir reçu, tout d’abord, parmi les fonctionnaires détachés, des experts en informatique légale et leur avoir aménagé un endroit pour faciliter leur analyse et le rétablissement des preuves falsifiées.Le procureur spécial peut mener son enquête d’ici 60 jours et, si nécessaire, la prolonger de 30 jours avec l’approbation du président de la République.