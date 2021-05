Le candidat au poste de ministre des Affaires maritimes et de la Pêche jette l'éponge

Photo : YONHAP News

Alors que le bras de fer entre le Minjoo, le parti au pouvoir, et le Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la première force de l’opposition, se poursuit autour de la confirmation de la nomination de trois ministres et du Premier ministre, les présidents de leurs groupes parlementaires se sont réunis cet après-midi à l’Assemblée nationale pour trouver un modus vivendi.Or, le candidat désigné à la tête du ministère des Affaires maritimes et de la Pêche a jeté l’éponge aujourd’hui. Dans un communiqué, Park Jun-young a estimé ne pas être à la hauteur des attentes des citoyens qui demandent aux hauts fonctionnaires de faire preuve d’exemplarité. Il a également souhaité ne pas peser lourd sur le président de la République et le ministère concerné, ni sur les programmes que le gouvernement met actuellement en œuvre.Enfin, concernant la polémique autour des porcelaines apportées du Royaume-Uni par son épouse durant son service à l’ambassade de Corée du Sud à Londres, Park a affirmé s’être déjà expliqué sur ces faits et avoir présenté des excuses à cet égard tout au long de l’audience de confirmation.