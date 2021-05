Photo : YONHAP News

La province de Gangwon, dans le nord-est du pays, a enregistré des températures estivales, ce jeudi, avec pas moins de 32°C à Wonju et 30°C à Yeongwol.L'ouest de la péninsule n'est pas en reste, avec 28°C à Séoul et 29°C à Jeonju. Il faisait en revanche plus frais à l'extrême-sud du territoire, avec 23°C à Busan et 24°C à Mokpo.Cette vague de chaleur durera jusqu'à demain avant le retour de la pluie ce week-end.