Photo : YONHAP News

A Yeouido, le Wall-Street sud-coréen, la journée a mal commencé et s'est terminée de la même manière. Les deux principaux indices de la Bourse de Séoul avaient pourtant entamé une remontée en cours de séance, pour finalement replonger. Le Kospi, l’indice de référence, cède 1,25 % à 3 122,11 points. Le Kosdaq, l’indice des valeurs technologiques, fait pire en perdant 1,59 % à 951,77 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s'affaiblit face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 365,61 wons (+1,41 won) et le dollar américain 1 129,3 wons (+4,6 wons).