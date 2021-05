Hyundai Motor investit 7,4 milliards de dollars aux Etats-Unis pour fabriquer des voitures électriques

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor projette d’investir aux Etats-Unis un total de 7,4 milliards de dollars d’ici cinq ans pour produire, sur place, des véhicules électriques. D’après l’annonce faite hier par le groupe sud-coréen, ce fonds sera également destiné au développement de l’hydrogène, de la mobilité aérienne (UAM), de la robotique et de la conduite autonome.Le premier constructeur automobile du pays et sa filiale Kia envisagent tous deux de construire des modèles électriques sur le sol américain. Hyundai Motor prévoit d’entamer d’abord la production dès l’an prochain, probablement de son premier modèle entièrement électrique, la Ioniq 5, dont le lancement sur place est prévu cet automne.Le groupe compte aussi élargir ses capacités de fabrication aux Etats-Unis en fonction de l’évolution du marché local et de la politique de l’administration Biden sur les véhicules écologiques.En parallèle, Hyundai cherche à poursuivre la coopération avec le gouvernement et des entreprises américaines pour le développement de l’hydrogène et des piles à combustible.Par ailleurs, d’autres entreprises sud-coréennes accélèrent leurs investissements dans le pays de l'Oncle Sam. Ainsi, Samsung Electronics envisagerait d’élargir son usine à Austin pour la fabrication de semi-conducteurs pour un montant de 17 milliards de dollars. Et LG Energy Solution projette de verser d’ici 2025 plus de 5 000 milliards de wons, soit environ 3,7 milliards d'euros, pour s’approprier la capacité de production de batteries de plus de 70 GWh, parallèlement à la gestion conjointe de son usine avec le constructeur automobile américain General Motors.