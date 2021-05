Conflit Israël-Palestine : Séoul manifeste sa préoccupation

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a manifesté, hier, sa préoccupation face à l'escalade de la violence et aux morts de civils dans le conflit militaire entre Israël et la Palestine.Dans un communiqué, le ministère des Affaires étrangères s’est dit « profondément préoccupé » par cette situation, entraînée par « des attaques aveugles à la roquette depuis la bande de Gaza et par les contre-attaques ».Dans la foulée, Séoul a appelé les deux parties à « s’abstenir d’exacerber les tensions et à cesser de recourir aux forces armées ».D’après les médias étrangers, depuis lundi, 56 Palestiniens ont été tués par les raids aériens lancés par Israël contre la bande de Gaza, et au moins sept Israéliens ont trouvé la mort dans des attaques à la roquette déclenchées par le Hamas.