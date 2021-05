19e édition du Dialogue de défense intégrée Séoul-Washington (KIDD)

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis ont souligné d’une seule voix l’importance de mener des exercices militaires conjoints, et ils ont décidé également d’organiser une réunion trilatérale des ministres de la Défense avec le Japon. Les deux alliés s’y sont engagés lors de la 19e édition de leur Dialogue de défense intégrée (KIDD) qui a eu lieu les 12 et 13 mai à Washington, en réaffirmant leur objectif commun de réaliser une dénucléarisation complète dans la péninsule coréenne et d’y installer une paix permanente.Séoul et Washington ont de nouveau souligné que leur alliance constitue un axe majeur pour la paix et la sécurité dans la péninsule et en Asie du Nord-est, et qu’il faudrait maintenir la position de défense conjointe au point de garantir la capacité opérationnelle immédiate dite « Fight Tonight ».Par ailleurs, les deux parties ont fait part de leur volonté d’organiser une réunion entre les ministres de la Défense sud-coréen, américain et japonais afin de renforcer la coopération sécuritaire triangulaire, probablement en marge du Dialogue Shangri-La où se retrouveront les chefs de la Défense de l’Asie les 4 et 5 juin prochain à Singapour. La rencontre de ce type reste suspendue depuis la dernière organisée à l’occasion de l’ADMM-Plus, la conférence élargie des ministres de la Défense des dix membres de l’Asean et de ses huit autres pays partenaires de l’Asie-Pacifique, qui s’est déroulée à Bangkok en novembre 2019.Au cours du KIDD, Séoul et Washington ont fait le point sur les avancées concernant le transfert du contrôle opérationnel des forces conjointes (Opcon) en temps de guerre, au profit du futur commandement combiné Corée-USA. Ils se sont mis d’accord sur la nécessité de remplir en premier lieu les conditions requises pour un tel transfert. Ils ont aussi promis de continuer à s’échanger des informations sur les menaces nucléaires et balistiques de la Corée du Nord.Pour ce rassemblement, la délégation sud-coréenne est menée par Kim Man-ki, le directeur de la politique de défense. Quant à la partie américaine, par David Helvey, le sous-secrétaire adjoint pour la sécurité en Indo-Pacifique du Pentagone.Les deux pays tiendront une seconde réunion du KIDD à Séoul en septembre prochain, avant d’en mettre les résultats à l’ordre du jour de la 53e édition de la réunion consultative sur la sécurité (SCM), qui se déroulera le mois suivant.