Asahi : Séoul envisagerait de participer au groupe d’experts d’un forum anti-Pékin

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen envisagerait de participer à des groupes d’experts du « Quad », ou Dialogue quadrilatéral pour la sécurité, qui réunit les Etats-Unis, le Japon, l’Australie et l’Inde. C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui l’Asahi Shimbun en citant des sources diplomatiques de Séoul et de Washington.D’après le quotidien japonais, la Corée du Sud ne voulait pas, jusqu’à présent, rejoindre le Quad, censé faire contrepoids à la Chine, et ce en raison de sa forte dépendance économique vis-à-vis de celle-ci, mais elle a commencé à s’en approcher afin de renforcer ses relations avec les Etats-Unis dans le cadre de la politique nord-coréenne.Depuis l’investiture du président américain Joe Biden en janvier dernier, le Quad a émergé comme un front anti-Pékin, et il devrait organiser bientôt des réunions de groupes d’experts dans trois domaines, à savoir les vaccins contre le COVID-19, le changement climatique et les technologies essentielles et nouvelles, y compris la chaîne d’approvisionnement industrielle.Toujours selon le journal nippon, comme le pays du Matin clair a su faire des semi-conducteurs son industrie clé grâce à Samsung Electronics et jouir d’une belle réputation dans les technologies de l’information et de la communication, il a de fortes chances de participer au dialogue de ce volet, sans écarter deux autres domaines pour autant.Le pays de l’Oncle Sam va mobiliser toutes ses forces sur l’industrie des semi-conducteurs, dont la force s’avérera décisive dans la bataille qui l’oppose à Pékin sur le plan militaire et économique. Ainsi, il devrait demander à Séoul de « s’y engager » via la coopération technologique lors du prochain sommet entre Moon Jae-in et Joe Biden. Le président sud-coréen devrait utiliser cette carte pour persuader son homologue de reprendre le dialogue avec la Corée du Nord, ce dans le but de réaliser son vœu le plus cher, celui d’améliorer les relations intercoréennes pendant la dernière année de son mandat.Enfin, l’Asahi Shimbun estime que l’empire du Milieu risque de protester même contre un tel rapprochement entre Séoul et le Quad.