Le gouvernement salue l’amélioration de la demande intérieure mais reste inquiet quant à l’inflation

Photo : YONHAP News

L’économie sud-coréenne s’est engagée dans une phase d’amélioration, grâce à la triple reprise des exportations, de la demande intérieure et de l’emploi. C’est l’analyse livrée par le ministère des Finances dans sa revue mensuelle « Tendances économiques » publiée aujourd’hui.D’après le document, les exportations ont grimpé de 41,1 % en avril sur un an. Et la production, la consommation et les investissements pour la construction ont tous connu une hausse en mars, respectivement de 0,8 %, 2,3 % et 0,4 % par rapport au mois précédent. Par ailleurs, les indices du moral des consommateurs et des entreprises manufacturières ont également progressé.Cependant, le ministère a mis en garde contre une augmentation de l’ampleur de l’inflation. En effet, les prix se sont accrus de 2,3 % en avril, en raison de la hausse des prix des produits agricoles et halieutiques ainsi que des produits pétroliers, et l’inflation sous-jacente était de 1,4 %.Enfin, sur les facteurs extérieurs, les attentes quant à une reprise se maintiennent notamment dans les grandes économies, mais la propagation du COVID-19 dans certains pays émergents et l’inflation restent inquiétants.