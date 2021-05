COVID-19 : plus de 700 nouveaux cas, début de la 2e injection du vaccin AstraZeneca

Photo : YONHAP News

Sur fond de recrudescence du COVID-19, le nombre de nouveaux patients infectés a dépassé la barre des 700 pour la deuxième journée consécutive, avec 747 cas signalés.La propagation est notamment inquiétante dans la région métropolitaine et dans le sud-ouest du pays. En 24 heures, 231 malades additionnels ont été identifiés à Séoul, soit le plus haut niveau depuis 19 jours, et 50 dans la province de Jeolla du Sud.Dans ce contexte, les autorités sanitaires ont relevé le niveau de distanciation sociale à 2 dans les villes de cette région du sud-ouest où des foyers de contamination ont été détectés, à savoir Yeosu, Suncheon et Gwangyang.Côté vaccination, l’injection de la 2e dose du sérum d’AstraZeneca débute aujourd’hui. Quelque 920 000 personnes sont concernées, à savoir les employés et pensionnaires des hôpitaux et des maisons de retraite de moins de 65 ans.Par ailleurs, une livraison de 597 000 doses du vaccin AstraZeneca est attendue aujourd’hui, ce qui porte le total du volume importé ces trois derniers jours à 1,87 million de doses. Ainsi, les autorités sanitaires ont assuré s’être procuré un volume suffisant pour la vaccination de 13 millions d'individus d’ici fin juin.