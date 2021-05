Moon Jae-in valide la nomination de son Premier ministre et de deux nouveaux ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République a entériné, ce matin, l’investiture de trois nouveaux membres de son gouvernement : le Premier ministre, Kim Boo-kyum, la ministre des Sciences et des TIC, Lim Hye-sook, et le ministre de l’Aménagement du territoire et des Transports, Noh Hyeong-ouk.L’Assemblée nationale a adopté la désignation de Kim à la tête de l'exécutif lors d’un vote organisé hier soir en séance plénière, malgré le boycott du Parti du Pouvoir du Peuple (PPP), la principale force de l’opposition. Dans la foulée, elle a fait passer le rapport de confirmation des deux ministres désignés.Kim, troisième Premier ministre de Moon Jae-in, a pris ses fonctions dès ce matin. Sur le chemin de son nouveau bureau, il a tenu à mettre l’accent sur l’unité nationale et présenter la lutte contre le COVID-19 comme sa plus grande priorité. Le nouveau chef du gouvernement a commencé cette première journée en présidant une réunion du Siège central de lutte en cas de catastrophe et de sécurité (CDSCHQ). Et dans l’après-midi, il se fera inoculer le vaccin anti-COVID d’AstraZeneca.Sans surprise, le PPP a fustigé ce « passage en force » qui a permis d’investir des personnalités « inappropriées ». Le parti conservateur a organisé une assemblée générale de ses députés devant la Cheongwadae pour exprimer sa vive protestation. Il accuse le Minjoo, le parti présidentiel, d’avoir agi comme une marionnette de la Maison bleue qui en tire les ficelles.Le PPP a remis une lettre de contestation à la Cheongwadae pour demander au président Moon de présenter ses excuses et lui solliciter un entretien. Une situation qui risque de compliquer l’audition parlementaire qui attend Kim Oh-soo, désigné à la tête du Parquet général.