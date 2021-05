La Justice rejette la demande d’interdiction d’un mémoire de Kim Il-sung

Photo : YONHAP News

Le tribunal du district de l’ouest de Séoul a rejeté la demande déposée par des associations conservatrices pour une interdiction provisoire de la publication et de la diffusion d’un mémoire de Kim Il-sung. L’ouvrage intitulé « Avec le siècle » porte sur les activités de résistance du fondateur de la Corée du Nord contre l’occupant japonais. La Justice a également ordonné aux plaignants de prendre en charge l’intégralité des frais du procès.Ces derniers avaient dénoncé la vente de ce livre, rédigé par le grand-père de l’actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et qualifié de « favorable » à l’ennemi » par la loi de sécurité nationale. Il porte selon eux atteinte à la dignité et au droit moral garantis par la Constitution, ainsi qu’à l’ordre fondamental de la démocratie libérale.Cependant, la cour a jugé difficile d’estimer que cette œuvre viole le droit moral des plaignants et de reconnaître leur droit juridique à défendre la Constitution ou à représenter leurs concitoyens.