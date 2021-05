Un réseau de communication 4G relie les institutions chargées de répondre aux catastrophes

Un réseau de communication 4G reliant tous les organes chargés de faire face aux catastrophes, tels que la Police, les pompiers et la police maritime, vient d'être inauguré. C’est une première au monde.Le ministère de l’Intérieur a lancé, aujourd’hui, officiellement ce service au centre de gestion des réseaux de Daegu, qui se trouve dans le sud-est de la péninsule.Les 17 000 antennes relais dispersées à travers le pays permettent d’effectuer des appels vidéo en tout point du territoire. Et comme les trois centres de Séoul, Daegu et de Jeju gèrent ce réseau, une panne chez l'un d'entre eux n'affectera pas le système.Lancés en décembre 2018 pour prévenir des désastres tels que le naufrage du ferry Sewol survenu en avril 2014, les travaux ont ainsi été achevés en moins de trois ans.