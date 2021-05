Photo : YONHAP News

Après une semaine très chaude, la pluie devrait faire baisser les températures ce week-end. Des températures qui sont montées aujourd'hui encore jusqu'à 31°C à Chuncheon, dans l'est de la capitale, mais aussi à Gwangju, dans le sud-ouest du pays.L'île de Jeju sera la première région à se faire arroser, ce soir. Entre 20 et 60 mm de pluie y sont attendus. Le reste du territoire sera à son tour sous les eaux dès demain et jusqu'à lundi prochain.