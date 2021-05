Moon Jae-in reçoit la patronne du Renseignement national des Etats-Unis à la Cheongwadae

Photo : KBS News

Le président de la République a reçu, cet après-midi à la Cheongwadae, la directrice du Renseignement national (DNI) des Etats-Unis, en visite en Corée du Sud depuis mercredi.Au cours de leur entretien, Avril Haines a affirmé que l’alliance Séoul-Washington avait plus de valeur qu’une simple alliance de sécurité. De son côté, Moon Jae-in a répondu que celle-ci portait, en effet, sur l’ensemble des valeurs universelles telles que la démocratie, les droits de l’Homme et la paix. Il aurait pris en compte les récentes critiques sur une éventuelle division de l’alliance sud-coréano-américaine, en particulier à propos des droits humains en Corée du Nord.La porte-parole de la Maison bleue, Park Kyung-mi, a fait savoir que les deux interlocuteurs avaient échangé profondément sur l’ensemble des questions liées aux relations bilatérales et sur la situation dans la péninsule.Au cours de sa visite dans le pays du Matin clair, qui s’achève aujourd'hui, la patronne du DNI a rencontré différents hauts cadres du renseignement sud-coréen, à commencer par le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Suh Hoon, et le chef du bureau du renseignement de la défense, Lee Young-chul. Elle aurait rencontré au moins deux fois, durant son voyage, Suh qui avait, par ailleurs, mené des négociations avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.Haines se serait également entretenue de nouveau avec le directeur du Service national du renseignement (NIS), Park Jie-won, trois jours après leur premier entretien à Tokyo dans le cadre de la réunion trilatérale des chefs de renseignement des Etats-Unis, du Japon et de la Corée du Sud.