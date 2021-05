Séoul, Washington et Tokyo discutent d'une rencontre trilatérale en marge du G7

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon sont en consultation afin d’organiser un sommet trilatéral en marge du G7, qui se tiendra du 11 au 13 juin au Royaume-Uni.Washington cherche ainsi à jouer un rôle d’intermédiaire entre Séoul et Tokyo, soulignant l’importance de la coopération entre ses deux alliés en Asie du Nord-est.La nécessité d’une rencontre entre leurs dirigeants a été avancée le mois dernier lors des pourparlers entre le conseiller à la sécurité nationale de la Cheongwadae et ses homologues américain et japonais. A noter qu’au début du mois, les chefs de la diplomatie des trois pays se sont eux aussi retrouvés en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères et du Développement du G7 à Londres. Et leurs chefs du renseignement leur ont emboîté le pas.La Maison bleue estime que le sommet tripartite serait une occasion importante de s’entendre sur la politique vis-à-vis de Pyongyang.Dans ce contexte, les regards se tournent vers la réaction du Japon. Rappelons que ce dernier s’est contenté de réaffirmer sa position de principe alors que Séoul a fait part de sa volonté de normaliser les relations bilatérales, lorsque le patron des services secrets Park Jie-won a été reçu par le Premier ministre nippon, Yoshihide Suga, le 12 mai.