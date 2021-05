Le secteur automobile réalise une croissance à deux chiffres en avril

Photo : YONHAP News

Malgré la pénurie de semi-conducteurs, des composants essentiels à la fabrication des voitures, les constructeurs automobiles sud-coréens affichent une croissance à deux chiffres, aussi bien à la production qu’à l’export.Selon les données publiées hier par le ministère de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Energie, l’industrie automobile du pays du Matin clair a vu en avril sa production croître de 11,8 % et ses exportations de 52,8 %. En revanche, la demande intérieure s’est contractée de 3,8 %, poursuivant sa décroissance engagée le mois précédent.Plus précisément, le nombre de véhicules produits dans les usines du pays a atteint 323 644 unités, alors que celui des automobiles vendues à l’étranger s’est élevé à 188 293. Il s’agit d’un bond de 73 % en termes de valeur avec 4,15 milliards de dollars sur un an. Ainsi, le montant des exportations du secteur a dépassé ce seuil symbolique des 4 milliards pour le deuxième mois de suite. C’est du jamais vu depuis avril 2015.Sur le marché local, 161 097 automobiles ont été écoulées le mois dernier. Bien qu’en baisse de 3,8 %, il s’agit du chiffre le plus élevé pour un mois d’avril, après celui réalisé en avril 2020.Sur le segment des voitures écologiques, les ventes dans le pays ont grimpé de 41,3 % (+ 25 269 unités), et leurs expéditions, elles, de 44,4 % (+ 32 838).