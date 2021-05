Séoul poursuivra sa discussion avec Washington en matière de taux de change

Photo : YONHAP News

Les autorités financières sud-coréennes se préparent à un retour de l’inflation aux Etats-Unis. Dans ce contexte, elles continueront à discuter avec l’administration Biden, notamment en matière de taux de change. C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui le vice-Premier ministre à l’économie, Hong Nam-ki.Les Etats-Unis mettent en place des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes dans le but de doper la consommation du secteur privé et de contribuer à la reprise économique mondiale. Ces mesures pourraient à terme donner lieu à une augmentation des exportations sud-coréennes.Pourtant, le renchérissement des prix suite à la hausse des liquidités constitue l’un des risques de revalorisation des taux d’intérêt. Dans ce cas, Séoul devrait à son tour envisager de revoir à la hausse son taux directeur, au risque de peser sur les ménages endettés.Les autorités compétentes du pays restent donc vigilantes face à l’augmentation des prix à la consommation aux USA. L'exécutif s’engage ainsi à scruter de plus près l’évolution de la situation sur le marché financier tant dans le pays qu’à l’étranger. Il s’apprête en même temps à prendre des mesures appropriées, une fois la volatilité jugée élevée.