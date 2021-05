Pénurie de semi-conducteurs : Hyundai Motor et Kia suspendent une partie de leur production

Photo : YONHAP News

A mesure que la pénurie de semi-conducteurs se prolonge à l’échelle mondiale, les géants sud-coréens de l’automobile ont dû suspendre une partie de leur production.Aujourd’hui et demain, Hyundai Motor a décidé de fermer un de ses sites à Ulsan, dans le sud-est du territoire, alors que sa filiale Kia a stoppé la production dans son usine située à Gwangmyeong en banlieue sud-ouest de Séoul.Rappelons que le premier groupe automobile du pays a déjà fermé les 12 et 13 avril, puis les 19 et 20 avril, ses chaînes de fabrication à Asan où sont construites notamment ses berlines phares Sonata et Grandeur, faute de stock des puces électroniques indispensables. Par la suite, celle destinée au camion Porter a également été arrêtée les 6 et 7 mai.Une autre usine à Ulsan qui assure l’assemblage de deux de ses modèles électriques, le SUV Kona et l’Ioniq 5, a elle aussi connu le même sort pendant une semaine, du 7 au 14 avril.Ces arrêts à répétition se traduisent inévitablement par des retards de livraison et un mécontentement des consommateurs. En effet, Hyundai a pu commercialiser à peine 114 exemplaires de l’Ioniq 5, alors que ses préventes ont atteint 40 000 unités.Quant à l’EV6, le premier modèle électrique de Kia, il risque de ne pas être livré aux clients d’ici la fin de l’année, alors que ses précommandes ont dépassé le seuil des 30 000.