Le refus de réception d'une demande d'asile jugé non conforme à la loi

Photo : YONHAP News

Un étranger dont le dépôt de la demande d'asile a été refusé par le ministère de la Justice a obtenu gain de cause. C'est ce qu'a fait savoir aujourd'hui le milieu juridique sud-coréen.Cet homme originaire d'un pays d’Afrique où une dizaine de ses proches ont été assassinés pour des convictions politiques est arrivé le 15 février 2020 à l'aéroport international d'Incheon à bord d'un avion en transit. Lorsqu’il a voulu déposer une demande d'asile, le bureau d'immigration de l'aéroport ne l'a même pas acceptée, expliquant qu'un voyageur en transit n'a le droit ni d'entrer sur le territoire, ni de demander ce statut.Le mois suivant, l'individu a alors intenté un procès contre le bureau d'immigration en mars 2020 pour réclamer l'annulation de ce refus. Il a également demandé à la justice de trancher sur la conformité ou non à la loi de la décision en question. Pendant ce temps, le plaignant a dû passer 14 mois sur le banc situé devant la porte 43 du terminal 1 de l'aéroport. Sa survie a été possible grâce à l'aide de citoyens et d’avocats défendant les intérêts publics.Le tribunal de première instance tout comme la cour d’appel ont rejeté la requête principale, mais tous deux ont jugé que le refus de sa demande n'était pas conforme à la loi.Le jugement a été confirmé le 13 mai, le bureau d'immigration n'ayant pas fait appel pour se pourvoir en cassation dans le délai fixé.