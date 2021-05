Photo : YONHAP News

Il aura fallu quatre mois pour que le nouvel ambassadeur sud-coréen au Japon, Kang Chang-il, présente ses lettres de créance à l’empereur nippon.A en croire des sources diplomatiques, les gouvernements de Séoul et Tokyo coordonnent finalement une date pour tenir la cérémonie de présentation du document avant la fin mai, vraisemblablement la semaine prochaine. Une cérémonie retardée dans un premier temps par les tensions entre les deux pays. Elle devait ensuite avoir lieu le 8 avril, mais cela n’a pas été le cas non plus, cette fois en raison des blessures à la jambe du représentant sud-coréen.Kang est arrivé dans l’archipel le 22 janvier et s’est contenté de soumettre le 12 février au ministère nippon des Affaires étrangères une copie des lettres pour mener sa mission de façon informelle, comme cela se fait habituellement au Japon.