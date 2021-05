Photo : YONHAP News

Les forces américaines en Corée du Sud (USFK) envisagent d'offrir une partie de leur stock de vaccins Janssen aux soldats sud-coréens. Elles en ont fait part la semaine dernière au ministère sud-coréen de la Défense. Il s’agit d’une quantité de doses permettant de vacciner 13 000 personnes.Le ministère est en négociation avec les autorités sanitaires et l'USFK sur le processus d’utilisation de ce sérum autorisé par l'agence américaine des médicaments (FDA).A noter que le vaccin du groupe américain Johnson & Johnson est unidose, contrairement aux sérums de Pfizer et d’AstraZeneca qui nécessitent deux injections.L’armée américaine basée au sud du 38e parallèle a commencé la vaccination de ses GIs en mars dernier, et plus de 70 % d’entre eux ont reçu un vaccin, dont celui de Moderna.