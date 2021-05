Fukushima : Pékin soutient Séoul sur la décision japonaise de rejeter en mer les eaux contaminées

Photo : YONHAP News

Pékin affiche son soutien à la position de Séoul, qui a récemment sollicité la coopération de l’Organisation maritime internationale (OMI), suite à la décision du Japon de déverser dans l’océan les eaux contaminées de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima.La Chine en a fait part par la voix du porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Interrogé, lors d’un point de presse hier, sur la lettre adressée à l’institution onusienne par le ministre sud-coréen des Affaires maritimes et de la Pêche, Zhao Lijian a répondu que son pays appuyait l’initiative de Séoul.Dans cette missive envoyée vendredi dernier, Moon Seong-hyeok a exhorté l’OMI à étudier les moyens de collaborer avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), afin que le problème des eaux en question soit résolu d’une manière acceptable par la communauté internationale.Hier, Zhao Lijian a également reproché au gouvernement nippon de continuer de faire la sourde oreille à la contestation internationale, en particulier celle du pays du Matin clair et de l’empire du Milieu. Il a alors indiqué que même certains Japonais s’opposaient eux aussi à la décision de rejeter les eaux en mer. Une décision qu’il a qualifiée d’« irresponsable, opaque et égoïste ». Et de souligner que le gouvernement de Tokyo ne devra pas s’en débarrasser avant le lancement des négociations entre les parties et les organisations internationales concernées.