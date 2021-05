La situation alimentaire en Corée du Nord est meilleure qu'il n'y paraît, selon un expert

Photo : Getty Images Bank

Les nord-Coréens seraient capables de s’approvisionner en quantité minimale de nourriture, et leur situation alimentaire n’est pas aussi rude qu’il n’y paraît. Cette analyse a été présentée lors d’une conférence consacrée à l’évolution de la Corée du Nord, organisée hier par le Conseil consultatif sur la réunification (NUAC).Selon un chercheur de l'Institut de recherche pour la réunification nationale (KINU), il est peu probable que le royaume ermite revive la grande famine des années 1990. Les statistiques de l’Organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) font croire que le pays souffre d’une grave pénurie alimentaire, mais ces données se concentrent uniquement sur les céréales et ne prennent pas en compte la diversité de la production alimentaire. Or, avec l’essor des exploitations individuelles et la libéralisation des fermes collectives, la production agricole et halieutique aurait fortement augmenté.Les experts ont également précisé que le développement des marchés privés en Corée du Nord aurait accru l’efficacité de la distribution des aliments, contrairement au passé où les citoyens étaient dépendants du rationnement du régime. D’après un responsable de l’Institut Sejong, la population est déjà adaptée à l’économie de marché et le moment est venu pour les dirigeants de mener une réforme.Un professeur de l’université des études nord-coréennes, quant à lui, a parlé d’une « décennie perdue » pour l’économie du pays communiste depuis l’arrivée au pouvoir de Kim Jong-un. A en croire l’universitaire, le durcissement des sanctions imposées au Nord et les conséquences de la pandémie de COVID-19 ont surtout plombé l’économie nord-coréenne.