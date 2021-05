L’UE prolonge les sanctions contre les cyberattaques d’un an

Photo : YONHAP News

Bruxelles a étendu d’un an les mesures restrictives imposées aux auteurs de piratages informatiques soutenus par la Corée du Nord, la Chine et la Russie. A en croire l’agence de presse russe Sputnik, le Conseil de l’Union européenne a publié hier un communiqué annonçant sa prolongation jusqu’au 18 mai 2022.Les sanctions appliquées à l’encontre de huit individus et quatre organismes consistent au gel de leurs avoirs et à l’interdiction de leur pénétration sur le territoire européen. Il est également interdit pour les personnes et entités de l'UE de mettre des fonds à leur disposition.Le Conseil a établi le 17 mai 2019 un cadre permettant d’imposer des mesures restrictives aux hackers responsables des cyberattaques ciblant le pays membres, les pays tiers et les organisations internationales.Les premières sanctions ont été infligées le 30 juillet 2020 à quatre Russes, deux Chinois et trois groupes respectivement russe, chinois et nord-coréen.