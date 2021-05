Les compagnies aériennes à bas coût subissent une perte au 1er trimestre

Photo : YONHAP News

Avec la prolongation du COVID-19, les trois principales compagnies aériennes low-cost (LCC) sud-coréennes aggravent leur déficit.Selon le Service de supervision financière (FSS), Jin Air a vu son chiffre d’affaires chuter de 69,5 % en glissement annuel. Ses pertes se sont creusées de 92 % sur la même période à 60 milliards de wons, ou 43,6 millions d’euros.Les revenus de son rival T'way Air ont dégringolé de 76,4 %. Le montant de ses pertes a explosé de 103,7 % pour s’élever à 45,4 milliards de wons, l’équivalent de 33 millions d’euros. Quant à Jeju Air, il a subi un manque à gagner de 87,3 milliards de wons ou 63,4 millions d'euros, soit un accroissement de 32,8 %.Alors que le volume du fret aérien a grimpé au cours de la pandémie, les compagnies à bas coût, qui se concentrent sur le trafic de passagers et sur les vols nationaux, n’en ont pas bénéficié. En effet, elles ne disposent pas d’avion-cargo et manquent d’appareils de taille grande ou moyenne.Du côté des compagnies traditionnelles, Asiana Airlines, qui possède 12 avions de transport, s’en sort plutôt mieux en limitant considérablement son déficit par rapport à il y a un an. Celui-ci s'élève à 11,2 milliards de wons, une somme équivalente à 8,1 millions d’euros.Enfin, Korean Air est la seule compagnie aérienne du pays à afficher un résultat excédentaire au premier trimestre grâce au fret aérien. Ses bénéfices se sont établis à 124,5 milliards de wons, ou 90,4 millions d’euros.