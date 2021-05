Photo : YONHAP News

Le groupe de k-pop BTS inaugurera une série de concerts d’été organisée par l’émission de télévision américaine « Good Morning America ».Selon ce programme matinal de la chaîne ABC, le boys band sud-coréen donnera une prestation le 28 mai prochain, et sera suivi par d’autres musiciens comme Bebe Rexha et Chance the Rapper. La manifestation se poursuivra jusqu’au mois d’août.Le septuor dirigé par RM s’est déjà produit sur scène lors de cet événement annuel en 2019 dans le Central Park, à New York, en présentant ses tubes « Boy With Luv » et « Fire ».A l’approche de la sortie de son nouveau titre « Butter », BTS attise la curiosité des fans du monde entier en rendant publiques des photos qui font allusion à l’atmosphère de la nouvelle chanson. Ce tube sera dévoilé lors de la cérémonie des Billboard Music Awards (BBMA) qui se tiendra le 24 mai prochain.