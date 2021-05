Moon Jae-in rend hommage au mouvement de Gwangju

Photo : YONHAP News

Le président de la République a lui aussi rendu hommage aux victimes du mouvement de Gwangju à l’occasion de son 41e anniversaire.Sur un message posté aujourd’hui sur les réseaux sociaux, Moon Jae-in a exprimé son respect et son soutien aux familles des victimes et aux blessés, ainsi que sa détermination à faire la lumière sur la responsabilité de ce bain de sang, toujours rejetée par Chun Doo-hwan.Le chef de l’Etat y écrit que la commission dédiée a ouvert de nouvelles enquêtes et que la semaine dernière, des soldats de l’époque ont avoué avoir tiré sur les manifestants civils, en remerciant ceux-ci de ne pas ignorer la vérité.Le locataire de la Maison bleue a également affirmé que la situation actuelle en Birmanie rappelait celle de Gwangju. Et d’ajouter que l’esprit de lutte de cette ville pour la démocratie, les droits de l’Homme et la paix se répandra sur le monde entier.