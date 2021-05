Moon Jae-in aux Etats-Unis du 19 au 22 mai pour un sommet avec Joe Biden

Photo : YONHAP News

C’est maintenant officiel et définitif. Le palais présidentiel a communiqué aujourd’hui les dates exactes de la visite de son chef aux Etats-Unis.Moon Jae-in effectuera ce déplacement du 19 au 22 mai sur invitation de son homologue américain Joe Biden, et leur tête-à-tête aura lieu dans la nuit de vendredi à samedi, plus exactement à 3h, heure de Séoul. Les deux dirigeants se retrouveront ensuite lors d’un sommet élargi avant de donner une conférence de presse conjointe.Le chef de l’Etat sud-coréen sera également présent à une cérémonie marquant le lancement des travaux de construction d’un monument à la mémoire des soldats tués pendant la guerre de Corée et visitera aussi des entreprises sud-coréennes implantées sur place.Précédemment, le locataire de la Cheongwadae a annoncé que l’un des enjeux de son voyage américain consistait à élargir la coopération en matière de vaccins anti-COVID. Concrètement, il pourrait s’agir de conclure un accord de swap de vaccins et de les produire en sous-traitance en Corée du Sud pour les laboratoires internationaux, et ce en vue de faire du pays un hub de cette seule arme pour le moment contre l’épidémie.Toute la question est alors de savoir ce que Séoul proposera à Washington en échange. Il est évoqué la possibilité que les Etats-Unis lui demandent de les rallier à leur front anti-Pékin, notamment dans les chaînes d'approvisionnement en semi-conducteur ou le Dialogue quadrilatéral pour la sécurité (Quad).La Maison bleue, elle, entend toujours poursuivre le processus de paix et de dénucléarisation de la péninsule.